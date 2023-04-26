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Haberler Altınordu Altınordu fırsat tepti

Altınordu fırsat tepti

26.4.2023

Gazete

Altınordu fırsat tepti

SPOR Toto 1. Lig'de kümede kalmanın hesaplarını yapan Altınordu, deplasmanda konuk olduğu Manisa FK karşısında 3 puanı elinden kaçırırken, büyük fırsat tepti. İzmir temsilcisi 2-0 öne geçtiği mücadelede rakibine direnemedi ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak kritik randevuda 1 puanla yetindi. Kırmızı-lacivertliler Denizlispor'un düşmesinin kesinleştiği ligde, Gençlerbirliği'nin haftayı puansız geçmesiyle farkı 5'e çıkardı. Altınordu, Manisa'da aldığı beraberlikle bu sezon 5. kez öne geçtiği bir müsabakada puan kaybı yaşadı. Kırmızı-lacivertliler sezonun ilk yarısında Gençlerbirliği deplasmanında, İzmir'de oynanan Keçiörengücü maçında, Erzurumspor deplasmanında, ikinci yarıda ise Pendikspor'a konuk olduğu randevuda ve son Manisa maçında toplam 13 puandan oldu.

BERKE ÖZBAY

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