Altınordu telafi peşinde

Spor Toto Birinci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren ve son olarak deplasmanda Manisa FK ile 2-2 berabere kalan Altınordu, bugün evinde Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek. Kubilay ve Kürşad'ın cezalarının sonra erdiği İzmir ekibinde sakatlık yaşayan Alperen'in durumu maç saatinde netleşecek.



RÖVANŞI ALACAK

Ligde Gençlerbirliği'nin 2 puan üstünde 33 puanla 15'inci sırada yer alan İzmir temsilcisi, 50 puanı bulunan 9'uncu basamaktaki Bandırmaspor'u yenerek tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor. Play-Off potasının 4 puan gerisinde yer alan Bandırma ekibinde hafta içinde 7 futbolcuya sezon sonuna kadar izin verildi. Sezonun ilk yarısında deplasmanda rakibine 1-0 mağlup olan kırmızı- lacivertliler, bu kez kazanarak taraftarının yüzünü güldürmek istiyor.

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