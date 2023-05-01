Altınordu pes etmedi

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altınordu evinde 3-0 geriye düştüğü maçta uzatmada bulduğu gol sonucu Play-Off yarışındaki Beyçimento Bandırmaspor'la 3-3 berabere kaldı. 16. dakikada Mulumba'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Levent'in şutunda kaleci Ali Emre uzanarak topu çeldi. 17'de Alpay uzak mesafeden sert vurdu, Ali Emre köşeye giden topu yumrukladı. 37'de dışından Saponjic'in yerden şutunda kaleci Ali Emre bir kez daha gole izin vermedi. 51'de Mulumba'nın defansın arkasında gönderdiği topla sağdan ceza sahasına giren Saponjic, düzgün ve sert bir vuruşla kaleci Serhat'ı avladı: 0-1.



GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

63'te Soukou'nun yerden ortasında arka direkte Saponjic, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-2. 75'te Levent'in kullandığı kornerde ön direkte Alpay'ın dokunduğu topu arka direkte Saponjic ağlara gönderdi: 0-3. 80'de soldan Emirhan'ın kornerinde iyi yükselen Volkan kafayla fileleri sarstı: 1-3. 82'de Şeref, ceza sahasında Soukou'nun müdahalesiyle yerde kalınca Hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. 85'inci dakikaya sarkan penaltı vuruşunda Ahmet İlhan, farkı 1'e indirdi: 2-3. 90+6'da Şeref'in kullandığı kornerde Ali Özgün ön direkte kafayla skora denge getirdi: 3-3. Karşılaşma 3-3 beraberlikle sona erdi.



HASAN ÖZER'DEN İKİ DEĞİŞİKLİK

Altınordu Teknik Direktörü Hasan Özer geçen hafta deplasmanda oynanan ve 2-2 eşitlikle sona eren Manisa FK karşısında 11'de başlayan iki ismi değiştirdi. Başarılı çalıştırıcı Manisa'ya karşı oynayan Selim Ay ile Alperen Selvi yerine Erdi Dikmen ve Kubilay Aktaş'a görev verdi.

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