Altınordu’yu yenen Bodrum çok mutlu

Spor Toto Birinci Lig'de Play-Off savaşı veren Bodrumspor, sahasında Altınordu'yu tek golle geçti: 1-0. 8. dakikada Samet'in ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Ali Emre topu kornere gönderdi. 36. dakikada Musah'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı. 44. dakikada Ahmet İlhan'ın ceza sahasından sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

KENAN SKORU BELİRLEDİ

53. dakikada Bodrumspor'da Kenan'ın sert vuruşunda kaleci Ali Emre'nin müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı. 77. dakikada etkili gelen Bodrumspor'da ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Gökdeniz'den önce rakibin elle müdahalesinde hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. 79. dakikada penaltıda topun başına geçen Kenan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bodrumspor müsabakayı 1-0 kazanarak Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırdı.

Bodrum'da üç eksik vardı

BODRUMSPOR'DA 3 EKSİK VARDI

BODRUMSPOR'DA kritik Altınordu mücadelesinde 3 önemli eksik vardı. Yeşil-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Üzeyir ve Süleyman Özdamar'ın yanı sıra Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Erdem bu zorlu müsabakada forma giyemedi.