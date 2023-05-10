Altınordu’da aynı senaryo

Spor Toto 1. Lig'de geride kalan süreçte istediği sonuçları almakta zorlanan ve alt basamaklara demir atan Altınordu geçen sezonunki senaryoyu tekrarlıyor. Ligde bitime iki hafta kala kümede kalmanın hesaplarını yapan İzmir temsilcisi, geçen sezon da düşme korkusunu son haftalara kadar yaşamıştı. 2020-2021 sezonunda Play-Off finaline kadar yükselmeyi başaran kırmızı-lacivertliler, son 2 sezondur sergilediği istikrarsız performansla adeta alt basamakların gediklisi oldu.

BİR PUANLA TUTUNMUŞTU

Geçen sezon da ligin son haftalarında düşme korkusunu yaşayan İzmir temsilcisi, 1 puanla lige son anda tutunmayı başarmıştı. Bu sezona ise oldukça umutlu başlayan Altınordu, ilk yarıda istediği sonuçları almakta zorlanınca kadrosunu tecrübeli isimlerle takviye etmişti. Ancak kırmızı-lacivertlilere deneyim takviyesi de yeterli olmadı ve İzmir ekibi son haftalarda yine geçen seneki gibi kümede kalmak adına oldukça ince hesaplar yapmak zorunda kaldı.

MURAT KORKMAZ'A YENİ GÖREV VERİLDİ

Altınordu sadece sportif açıdan değil, mali açıdan da sıkıntılı bir döneme girdi. Türk futboluna başta milli oyuncular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder olmak üzere pek çok ismi kazandıran İzmir ekibinde Başkan Seyit Mehmet Özkan, son dönemde futbolcu satışından gelir elde edilemeyince yeni kaynaklar bulunması için düğmeye bastı. Başkan Özkan, Avrupa Direktörü Murat Kormaz'ın görev tanımını genişleterek Korkmaz'ı ticari işler direktörlüğüne atadı. Altınordu CCO'su (Chief Commercial Officer) olan Murat Korkmaz'ın gelir artırmaya yönelik tüm ticari faaliyetlerden yetkili olacağı bildirildi

BERKE ÖZBAY