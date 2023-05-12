Özer destek istedi

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalmanın hesabını yapan Altınordu'da teknik direktör Hasan Özer, Erzurumspor karşılaşmasında İzmir'den destek istedi. Özer, "İzmir'in yanımızda olmasını ve bizi desteklemesini bekliyoruz" dedi. Rakibini mağlup etmesi durumunda bu sezon ligde kalmayı garantileyecek olan kırmızı-lacivertlilerde Özer, "Gayet iyi çalışıyoruz oyuncularımız son derece motive, tabii sezonun en değerli 3 puanını almak için salı günü Erzurumspor karşısında maça çıkacağız. Kendi evimizde oynuyoruz desteğe çok ihtiyacımız var. Yendiğimiz takdirde ligde kalmayı garantileyeceğiz. İzmir'in yanımızda olmasını bizi desteklemesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



"MÜCADELEYE HAZIRIZ"

Takım olarak motivasyon, bilgi ve mesailerini Erzurumspor FK maçına harcayacaklarını dile getiren Özer, "Biz mücadeleye hazırız bunu başaracak güçteyiz. Altınordu gibi köklü, bu kadar güzel tesisleri olan altyapıya önem veren bir takımın bu ligde kalması önemli ve değerli. Bunu da başaracak güçte olduğumuzu söyleyebilirim. Başaracağız" diye konuştu.

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