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Haberler Altınordu Altınordu inanıyor

Altınordu inanıyor

13.5.2023

Gazete

Altınordu inanıyor
Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altınordu'da futbolcular lige tutunacaklarına inanıyor. Kırmızı-lacivertlilerin stoperleri Erdi Dikmen ve Alperen Selvi, salı günkü Erzurum maçını kazanacaklarını ve hedefe ulaşacaklarını vurguladı. Tecrübeli savunmacı Erdi, "Tesisimizde 'Zafer inananlarındır' diye güzel bir yazı var. Aşçısından malzemecisine kadar hepsine güveniyoruz. Altınordu bu ligde düşmeyi hak etmiyor. İzmir halkını bu maça davet ediyoruz" dedi. İzmir temsilcisinin öz kaynak oyuncularından Alperen de, "Sezonun en önemli maçındayız. Ölüm kalım maçı diyebiliriz. Umarım istediğimiz gibi bir sonuç alırız" dedi.
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