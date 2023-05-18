Altınordu mucize peşinde

Spor Toto 1. Lig'de evinde en önemli 90 dakikada direkt rakibi Erzurumspor FK'ya 1-0 yenilerek son haftaya düşme hattında giren Altınordu, kümede kalma şansını mucizelere bıraktı. Ligde bu skorla düşme hattından sıyrılan Erzurum'a geçilip 34 puanla 16. sıraya gerileyen İzmir temsilcisi, pazar günü deplasmanda Süper Lig'e direkt çıkmak için 1 puana ihtiyacı olan zirve takipçisi Rizespor'u yenemezse 9 yıl sonra 2. Lig'e düşecek.

KADERİ RAKİPLERİNİN ELLERİNDE

Kırmızı-lacivertliler zorlu Karadeniz deplasmanında galip gelse bile kümede kalma mücadelesindeki rakipleri Erzurumspor (36) veya Gençlerbirliği (37) mağlup olmazsa yine lige mendil sallayacak. Ligin bitiminde Altınordu'nun galibiyeti durumunda ikili, üçlü ve dörtlü averaj ihtimalleri de devreye girebilir. Altınordu (34), Gençlerbirliği (37) ve Altay'ın (37) üçlü averaja kalması halinde Başkent ekibi küme düşecek. Altınordu (34), Erzurumspor (36) ve Altay'ın (37) puan eşitliği durumunda Altınordu küme düşen takım olacak. Altınordu (34), Erzurumspor (36) ve Gençlerbirliği'nin (37) üçlü averaja kalması ihtimalinde Altınordu (-16) ile Gençlerbirliği (-9) arasında genel averaj devreye girecek. Altay (37), Gençlerbirliği (37), Erzurumspor (36) ve Altınordu'nun (34) dörtlü averaj olasılığında ise Gençlerbirliği küme düşen ekip olacak. Altınordu, 2014 yılından beri 1. Lig'de yer alıyordu.

KÖTÜ PERFORMANSI TEKRARLADI

GEÇEN sezonda sergilediği performansla da ligin büyük bölümünü ateş hattında geçiren ancak son haftalarda aldığı sonuçlarla lige tutunmayı başaran Altınordu, kötü grafiğini tekrarladı. Geçen sene sezonu 19 yenilgiyle tamamlayan kırmızı-lacivertliler, bu sezon ligin bitimine 1 hafta kala yine 19 yenilgi aldı. İzmir temsilcisi eğer gelecek hafta da kaybederse yenilgi sayısında yeni bir rekora imza atarken, 9 yıl sonra 2. Lig'de mücadele edecek.

BERKE ÖZBAY