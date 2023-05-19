Altınordu’da şok

1'.Lig'de geçen hafta Erzurumspor FK'ya 1-0 mağlup olarak bitime 1 hafta kala kümede kalma şansını mucizelere bırakan Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, kulübü devretme kararı aldı. Kırmızı-lacivertlilerin Ç.Rizespor ile oynayacağı büyük final öncesiBaşkan Özkan'ın bu kararı şok etkisi yarattı. Özkan kulüp personeline mail göndererek ayrılık kararını duyurdu. Özkan, "Helalleşmek" başlığıyla yazdığı veda metninde, "Benden yana hakkım varsa helaldir. Lütfen siz de hakkınızı helal edin" diye konuştu.

Özkan, "Çok sevdiğim ve akraba olarak saydığım Altınordu çalışma arkadaşlarım, merhaba" diyerek başladığı veda mektubunda şu ifadelere yer verdi ve "Yoruldum kelimesi çok yetersiz kalır, ben bittim. Dünya gözüyle hepinizle helalleşmek istiyorum. Kıdem tazminatlarınızı hepinize 6 taksitte ödeyeceğim. Kulübü tabii ki biri(leri)ne devredeceğim. O biri(leri) kim ise ben de bilmiyorum. Bundan sonra sizlerle çalışmak isterse önce sizi davet eder. İşinize gelirse çalışırsınız, gelmezse çalışmazsınız. Benden yana hakkım varsa helaldir. Lütfen siz de hakkınızı helal edin. Dünya hali bu, bana bir şey olursa tazminatlarınızı yeğenim Kenan Özkan mutlaka zamanında öder. Ben sizi her zaman anılarımda, 'Yol arkadaşlarım olan güzel insanlar' olarak anacağım. Hepinize sağlık ve esenlik dolu bir yaşam diliyorum."

NEREDEN NEREYE!

SEYİT Mehmet Özkan'ın kulübün başında olduğu 11 yılda Türk futboluna pek çok oyuncu kazandıran ve son 9 sezonda yabancı futbol oynatmadan mücadele eden Altınordu, 2020-21 sezonunda Süper Lig'in kapısından dönmüştü. Başta A Milli Takım forması giyen Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder gibi iki yıldız olmak üzere gençleri vitrine çıkaran Altınordu, son 1.5 yılda oyuncu satamadı. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kırmızı-lacivertli kulübün altyapısına yaptığı yatırımlarla örnek oldu. Kırmızı- lacivertliler bu sezon bir mucizeye imza atıp ligde kalamazsa 100'üncü yılında 2'nci Lig'e dönüş yapacak.

EROĞLU SONRASI İŞLER YOLUNDA GİTMEDİ

ALTINORDU, 2012 yılından bu yana teknik direktörlük görevini üstlenen Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırmasının ardından işler yolunda gitmedi. Bu sezon sırasıyla Ufuk Kahraman, Gökhan Ünal ve Hasan Özer ile devam eden ekip 2. Lig'in kapısına kadar geldi.

1 AYDIR 3 PUAN YÜZÜ GÖRMÜYOR

ALTINORDU, Spor Toto 1. Lig'de son 4 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak galibiyete hasret kaldı ve ligden düşme tehlikesiyle sezonun son haftasına girdi. Hasan Özer'in takımın başına gelmesiyle birlikte çıkışa geçse de son 4 haftada planlar tutmadı.