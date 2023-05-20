Özkan’a çağrı

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma ihtimali mucizelere bağlı olan Altınordu'da, başkan Seyit Mehmet Özkan'ın kulübü devretme kararı camiada şok etkisi yarattı. Kulübün hisselerini elinde bulunduran Özkan'ın camiayla bırakma kararını hiç görüşmediğini belirten eski başkan Bülent Erdik, Altınordu'nun patronuna önce sitem etti, ardından çağrıda bulundu. Camianın bu karara hazırlıksız olduğunu ifade eden Erdik, Seyit Mehmet Özkan'ın kulübü devretme düşüncesini bir yıl daha ertelemesi gerektiğini ifade etti.



CAMİAYI KARAMSARLIĞA İTTİ

2012 yılında Özkan'ın sözüyle kulübü şirketleştirdiklerini ifade eden Erdik, "Ona inandık ve güvendik. 2023 yılında Süper Lig'de yer alan ve Avrupa'da oynayan bir Altınordu hedefi koymuştu. Bu da önemli değil. Ancak böyle bir karar pat diye alınmaz. Altınordu olur olmaz bir camia değil. Kulübün dinamikleriyle istişare yapıp kararını öyle açıklaması gerekiyordu. Camiadan birçok insanla konuştum. Bizi tamamen karamsarlığa itti. Kulüp küme düşüyor, marka değeri de böylece düştü. Başkan Özkan'ın bırakma kararını bir yıl daha erteleyip, kulübü yeniden Spor Toto 1. Lig'e çıkarıp bırakacaksa öyle bırakmalı" sözlerini sarfetti.



ALTYAPI BİLMECESİ

Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın futbolcu yetiştirme işine devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Kulüpten yapılan açıklamada misyon ve vizyona uygun yatırımcılarla görüşüleceği ve futbol haklarının devredileceği belirtirken, "Başkanımız bu toprakların çocukları ile ilgilenmeye devam edecektir" sözleri, Özkan'ın oyuncu yetiştirme mesleğini bırakmayacağı şeklinde yorumlandı. Özkan'ın sadece A takımın yarışmacı haklarını satmayı düşündüğü iddia edildi. Yerli ve yabancı yatırımcılarla temaslara başlayan İzmir temsilcisinde Başkan Özkan'ın kulübün tüm hisselerini ve varlıklarını devretmek istemediği ileri sürüldü.



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