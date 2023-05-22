Altınordu düştü

Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Altınordu, deplasmanda Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kalarak TFF 2. Lig'e düştü. 27. dakikada Ahmet İlhan, kaleciyle karşı karşıya gelerek şutunu kullandı fakat top az farkla auta çıktı. 31'de Alper, Kür şat'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Zorbay Küçük, sarı kartını çıkarttı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen Zorbay Küçük, sarı kartı iptal ederek Kürşat'ı kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. 45+1'de Bolasie'nin vuruşunda kaleci topu kurtardı. 48'de Benhur Keser'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 87'de Olawoyin'in şutunda kaleciden seken topu Bolasie tamamlamak istedi fakat top az farkla dışarıya çıktı. Bu sonuçla Altınordu Denizlispor'un ardından küme düşen ikinci takım oldu. Ç. Rizespor Süper Lig'e yükseldi.



9 YIL SONRA VEDA ETTİ

Dün oynanan kritik karşılaşmada deplasmanda Çaykur Rizespor'la 0-0 berabere kalan Altınordu, 9 yıl sonra 2. Lig'e düştü. Rakipleri Erzurumspor'un kazandığı, Gençlerbirliği'nin de berabere kaldığı haftayı da puansız kapatan İzmir ekibi büyük üzüntü yaşadı. 2020-2021 sezonunda 1. Lig'de Play- Off finali oynayan ve Süper Lig'in kapısından dönen kırmızı-lacivertliler, geçen sene son anda tutunduğu lige bu sene veda etti. Daha önce Denizlispor'un düşmesiyle birlikte TFF 1. Lig'e veda eden tüm takımlar belli oldu.



Ç.RİZE SÜPER LİG'DE

Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun son haftasında Altınordu ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor, 1 yıl aranın ardından tekrar Süper Lig'e yükseldi. Mücadelenin bitiş düdüğü ile birlikte kutlama yapılırken, sahaya taraftarların da girmesiyle ortaya güzel görüntüler çıktı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Çaykur Rizespor'u tebrik etti.

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