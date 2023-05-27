Altınordu’da yeni iddia

Spor Toto 1. Lig'den 9 yıllık bir maceranın ardından 2. Lig'e düşen Altınordu'ya yeni bir talip çıktı. Altınordu'nun futbol haklarını 2012 yılından beri elinde bulunduran başkan Seyit Mehmet Özkan, kritik Erzurumspor yenilgisi sonrası, sezonun bitimine 1 hafta kala kulübü devretme kararı aldığını açıklamıştı. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın ufak temasının ardından kırmızılacivertliler için en ciddi teklifin İzmir'de faaliyet gösteren Dulkadiroğlu Group'tan geldiği iddia edildi. Orman ürünleri ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren şirketin sahibi Selahattin Dulkadir'in, Seyit Mehmet Özkan ile bir araya geldiği öğrenildi.



BEKLENTİ 15 MİLYON EURO

Aynı zamanda Avrupa Jeet Kune Do Federasyon Başkanı da olan Dulkadir'in, camianın desteğini de aldığı ve Seyit Mehmet Özkan ile pazarlıkları ve avukatlar nezdinde satış işlemlerini görüştüğü ifade edildi. Özkan'ın tarihi cumhuriyetle yaşıt İzmir ekibinin A Futbol Takımı'nın yarışmacı hakları için 15 milyon Euro istediği öğrenildi. Özkan'ın altyapının haklarını devretmeyeceği ve yetiştiricilik misyonuna devam etmeyi planladığı öğrenildi. Kulübe taliplerin artması beklenirken camia ise dernek yönetimi ve Özkan'dan gelecek açıklamaya gözünü çevirdi.



YOLLAR AYRILDI

Altınordu'da 11 senelik başkanlığının ardından futbolun haklarını devretme kararı alan Seyit Mehmet Özkan, personelin büyük bölümüyle yolları ayırdı. Kırmızı-lacivertli kulüpte dün az sayıda kişi dışında tüm çalışanlara çıkışları verildi. Başkan Özkan, 6 taksitle ödeyeceğini bildirdiği tazminatların ilk taksitlerini de yatırdı. Altınordu'nun futbol haklarının devri konusunda kulübün misyon ve vizyonuna uygun yatırımcılarla temaslarını sürdüren İzmir temsilcisi, görüşmeleri gizlilik çerçevesi içerisinde sürdürüyor.



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