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Altınordu’dan flaş hamle

TFF 2. Lig’e düşme acısı yaşayan kırmızı-lacivertlilerde kulübün devrolması beklenirken, İzmir ekibi 5 yıldızıyla sözleşme imzaladı.

28.5.2023

Gazete

Altınordu’dan flaş hamle
TFF İkinci Lig'e düşen Altınordu'da sahibi olduğu futbolun haklarını devretme kararı alan Başkan Seyit Mehmet Özkan'dan flaş bir hamle geldi. Kırmızı-lacivertli kulüp, altyapıdan yetişen 5 futbolcuyla sözleşme yeniledi. İzmir ekibinde kaleci Ali Emre Yanar ve ön libero Metehan Yılmaz ikişer yıllık, sol kanat Emircan Gürlük üç yıllık, orta saha oyuncusu Sami Satılmış ve kaleci Serhat Öztaşdelen ise 4'er yıllık yeni mukavele imzaladı.

EMİRCAN'IN TALİPLERİ VAR
Altınordu'da özellikle Emircan bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Kırmızı-lacivertli formayla ligde 29 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergileyen 19 yaşındaki futbolcuyla Süper Lig ve Rusya kulüpleri ilgileniyor. U19 Milli Takımı'nda görev alan Sami ise sezon bitmeden kadro dışı bırakılan 5 genç oyuncu arasında yer almıştı.
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