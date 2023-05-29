Hedefimiz Süper Lig

Spor Toto 1. Lig'den 9 yıl aradan sonra 2. Lig'e düşen Altınordu'da hareketli günler yaşanıyor. Lig sona ermeden 2012 yılından bu yana Altınordu'nun patronu olan Seyit Mehmet Özkan'ın kulübü devretme kararının ardından en ciddi talip 'Dulkadiroğlu Group' şirketinin sahibi Selehattin Dulkadir olmuştu. İzmir'de faaliyet gösteren Dulkadiroğlu Group'un patronu Dulkadir, Yeni Asır Gazetesi'ne çok önemli açıklamalar yaparak Altınordu'ya talip olduğunu resmen açıkladı. Dulkadir, Altınordu ile ilgili hedefleri, devir detayları ve Özkan ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı.



"ALT LİGLER TATMİN ETMEZ"

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile görüşmelerinin sürdüğünü belirten 40 yaşındaki iş insanı Dulkadir, "Altınordu'yu almak istiyorum. Kulüpten bize devir ile ilgili net bir rakam verilmedi. Ancak bütçenin benim için önemi yok. Henüz plan ve program yapmadım. Kulübün içine girdiğim zaman ekibimle planlamamızı yaparız. Bizim için İkinci Lig ve 1. Lig yeterli değil. Altınordu'yu Süper Lig'e çıkarmayı hedefliyoruz. Benim takımım Süper Lig'e çıkmak zorunda" dedi.



"BÜTÜN HAKLARINI İSTİYORUM"

Geçtiğimiz aralık ayında Uluslararası Jeet Kune Do Federasyonu tarafından (IJKDF)Avrupa Jeet Kune Do Federasyonu Başkanlığı görevine getirilen Dulkadir, "Benim temelim futbol. 1. ve 2. Amatör Küme'de ve lisanslı olarak futbol oynadım. Altınordu yönetimi ile bize makul gelirse anlaşırız. Sadece A takımın yarışmacı haklarını değil, altyapıyı da almak istiyorum. Altınordu'ya bütün haklarıyla talibim" dedi. Dulkadiroğlu Group, İzmir'de otomotiv, orman ürünleri, araç kiralama, servis hizmeti ve kuyumculuk alanlarında faaliyet gösteriyor.



BURAK HAKERLER

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