Kerim’e çifte şok

Spor Toto 1'inci Lig'de küme düşen Altınordu'nun ara transfer döneminde Hatayspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı sağ bek Kerim Alıcı, bu sezon çifte kabus yaşadı. Ülkemizi derinden sarsan 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay'da kaldığı rezidansta yakalanan Kerim, yıkılan binanın enkazından sağ çıkmasına rağmen Hatayspor'dan takım arkadaşı Christian Atsu ve Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un hayatlarını kaybetmesiyle sarsıldı. Yaşadığı büyük üzüntüyü az da olsa hafifletmek için sezonun kalan bölümünde futbol oynamaya devam etme kararı alan Kerim Alıcı, altyapısından yetiştiği Altınordu ile kiralık olarak sözleşme imzaladı. 25 yaşındaki defans oyuncusu, kırmızı-lacivertli kulübün 2'nci Lig'e düşmesiyle bu sezon ikinci kez darbe aldı. Kerim'in yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek Hatayspor'la sözleşmesi sürüyor.

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