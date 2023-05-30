A.Ordu’da Özer beklemede

Spor Toto 1. Lig'e veda eden Altınordu'da teknik direktör Hasan Özer'in geleceği belirsiz. Sezona başladığı Ufuk Kahraman ve Gökhan Ünal'ın ardından kurtarıcı olarak teknik direktörlük görevine getirilen genç teknik adamın devam edip etmeyeceği netlik kazanmazken, kararı yeni yönetim verecek. İzmir temsilcisinin geçen sezon üçüncü çalıştırıcısı olan Hasan Özer, kırmızı-lacivertli ekibin başında 12 maça çıktı. Bu süreçte sahadan 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 de yenilgiyle ayrılan genç teknik adam, 18 puan toplamasına rağmen takımını ligde tutamamıştı. Kulübü devretme kararı alan başkan Seyit Mehmet Özkan ise genç teknik adamla uzun yıllar çalışmak istediğini ifade etmişti.



KULÜBÜN DEVİR İŞLEMİNE TAKILDI

Başkan Özkan, Hasan Özer'in imza töreninde yaptığı açıklamada genç çalıştırıcıyla tıpkı Hüseyin Eroğlu'yla olduğu gibi uzun yıllar çalışmak istediklerini belirtse de, takımın küme düşmesi ve kulübün devir işlemleri genç teknik adamın kırmızı-lacivertlilerdeki geleceğinin net bir hal almasını engelliyor.



BERKE ÖZBAY

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