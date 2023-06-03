  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altınordu Altınordu beklemede

Altınordu beklemede

Başkan Özkan’ın hisselerini devredeceğini açıkladığı İzmir ekibine talip çıkmadı.

3.6.2023

Gazete

Altınordu beklemede
Spor Toto 1'inci Lig'de küme düşme acısı yaşayan Altınordu'da belirsizlik hakim. Gelecek sezon yıllar sonra 2'nci Lig'de mücadele edecek kırmızı- lacivertlilerde başkan Seyit Mehmet Özkan'ın kulüp hisselerini devredeceğini açıklamasının ardından kulübe herhangi bir talip çıkmazken, futbolcuların da durumu netleşmedi. Teknik direktör Hasan Özer'le de yollarını ayıran İzmir ekibinde yeni sezonda yönetim ve kadro yapılanmasının nasıl olacağı şimdiden merak konusu oldu. Yaz döneminde yoğun bir gündemin beklendiği Altınordu şu ana kadar net bir yol haritası belirleyemedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA