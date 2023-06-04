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Haberler Altınordu Buca’nın final kozu Çelenk

Buca’nın final kozu Çelenk

4.6.2023

Gazete

Buca’nın final kozu Çelenk
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonu ikinci basamakta tamamlayarak grup finaline kalan Bucaspor 1928'in kozu yine Erhan Çelenk olacak. Deneyimli futbolcu, her iki muhtemel rakibine karşı normal sezonda oynanan 4 maçta 3 gol atmayı başardı. Sezonu rakip ağları 15 kez havalandırarak ve gol krallığı tacını takarak tamamlayan Erhan, grup finalinde de rakibini boş geçmek istemiyor. 2022-2023 sezonunun ilk yarısında İskenderunspor ve 1461 Trabzon FK ağlarını 1'er kez sarsan 34 yaşındaki deneyimli isim, ikinci yarıda ise yine Karadeniz ekibine karşı gol sevinci yaşamıştı.
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