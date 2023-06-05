Emircan gürlük Zenit’te

TFF 2. Lig'e düşmenin büyük üzüntüsünü yaşayan Altınordu'da Emircan Gürlük'ün Rus ekibi Zenit'e transfer olduğu öne sürüldü. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın kulübü devretme kararı almasıyla hareketli günler geçiren kırmızı-lacivertli ekipte transfer operasyonları da devam ediyor. İzmir ekibinin altyapısından yetişen ve gerek Süper Lig, gerekse de Avrupa ekiplerinin radarına giren 19 yaşındaki hücumcunun 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Zenit'in yolunu tuttuğu öğrenildi. Rus ekibinin de genç oyuncuyu Rusya Premier Lig ekiplerinden FK Orenburg'a kiralık olarak göndereceği belirtildi. 19 yaşındaki golcü, Altınordu'da bu sezon toplamda 30 maça çıkarken Gençlerbirliği, Sakaryaspor, Tuzlaspor ve Altay maçlarında birer gol kaydetme başarısı göstererek geçtiğimiz sezonki gol sayısını geçti. Emircan'ın Altınordu ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.



YETİŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR

Altınordu böylelikle altyapısından yetiştirdiği ve Türk futboluna sunduğu Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Burak İnce, Ravil Tagir, Barış Alıcı, Berke Özer, Kerim Alıcı, Erce Kardeşler ve Enis Destan gibi isimlerin ardından son olarak Emircan Gürlük'ü Avrupa sahnesine çıkardı. Altınordu en son geçen sezon devre arasında Burak İnce'yi Almanya ekibi Arminia Bielefeld'e göndermişti. Orta sahada görev yapan Burak, kulübüne 1.3 milyon Euro bonservis ücreti kazandırmıştı.



G.SARAY'DAN GELMİŞTİ

15 Ekim 2003'te Bingöl'de dünyaya gelen Emircan futbola Galatasaray'da başladı ve Altınordu'ya geçiş yaptı. İki yıl önce A takıma çıkan ve 61 maçta 7 gol ile 5 asistlik katkı sağlayan genç yıldız, sağ ve sol kanat ile forvet arkasında görev yapabiliyor.

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