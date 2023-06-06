Altınordu’nun genç oyuncusu Emircan Gürlük, Rusya’ya transfer oldu

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Altınordu takımın altyapısında yetiştikten sonra A takıma yükselen Emircam Gürlük'ün Orenburg takımıyla transfer görüşmeleri tamamlandı.
Genç futbolcu, Orenburg takımıyla 3 yıllık anlaşma imzaladı.
06.06.2023, 15:45
Altınordu Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Altınordu takımın altyapısında yetiştikten sonra A takıma yükselen Emircam Gürlük'ün Orenburg takımıyla transfer görüşmeleri tamamlandı.
Genç futbolcu, Orenburg takımıyla 3 yıllık anlaşma imzaladı.