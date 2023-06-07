A takımı alın

Spor Toto 1. Lig'de küme düşen Altınordu'da lig bitmeden kulübü devretmek istediğini açıklayan Başkan Seyit Mehmet Özkan, A takımdan ayrılıp sadece altyapıda çocuklara hizmet etmek istediği ifade etti. Şirketleştirerek 11 yıldır yönettiği kulübün resmi internet sitesine yazılı açıklama yapan Özkan, talip olanlara A takımı alma çağrısı yaptı. Özkan, yazısında, "Yaş oldu 68. Artık ayağı biraz gazdan çekmek, insanları devamlı ileriye doğru ittirmemek, her emekli gibi hayatı stressiz, huzurla yaşamak istiyorum. Bu toprakların çocuklarına hizmet etmeye devam etmek istiyorum. Alın benden A takımı. Benim yolum belli, son nefesime kadar, 'Bu Toprakların Çocukları' için olacağım. Alın benden A takımı" ifadelerini kullandı.



"İYİ İNSAN YETİŞTİRDİK"

Çocukluğunu çok güzel yaşadığını vurgulayan Seyit Mehmet Özkan, "18 yaşıma kadar babamla futbol yüzünden ayrı düşmek dışında her şeyi güzel yaşadım. ODTÜ'yü kazandığımda benden çok babam sevinmişti. 20 yaşımda ODTÜ futbol takımı olarak Türkiye şampiyonu olmuştuk. O gün başladı tutkulu yıllarım. Herkesin çok bildiği ama hiç kimsenin taşın altına elini koymadığı futbolcu yetiştiriciliği. 1995 ile 2005 yılları arasında kafamda oluşturduğum sistem için 2006 yazında düğmeye bastım. 2012 yılında Salih Uçan'la başlayan, 2023 yılında Emircan Gürlük ile sona erecek olan bir süreç. En büyük gururumuz Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder. A Milli Takım'ımızda 2 tane aslan gibi delikanlımız var. Birçok oyuncu yetiştirdik. Ama asıl olan, pek çok iyi insan yetiştirdik" cümlelerini kurdu.

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