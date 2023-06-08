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Haberler Altınordu Kasasını doldurdu

Kasasını doldurdu

Altınordu Emircan’ın Rus ekibi Orenburg’a transferinden 50 milyon lira gelir elde etti.

BERKE ÖZBAY

8.6.2023

Gazete

Kasasını doldurdu
Spor Toto Birinci Lig'e 9 yıl sonra veda eden Altınordu, altyapısından yetiştirip vitrine çıkardığı Emircan Gürlük transferinden kasasını doldurdu. Seyit Mehmet Özkan başkanlığındaki altyapı hamlesiyle 11 senedir Türkiye'nin futbolcu fabrikası haline gelen kırmızı-lacivertliler, 19 yaşındaki Emircan'ın Rusya Premier Lig ekiplerinden Orenburg'a satışından da servet kazandı. İzmir temsilcisi bu transferden 2 milyon Euro (yaklaşık 50 milyon lira) bonservis geliri elde etti.

ONURALP TRABZONSPOR'DA
Altınordu'nun 17 yaşındaki genç milli kalecisi Onuralp Çevikkan Trabzonspor'a transfer oldu. Genç eldiveni bonservisiyle birlikte kadrosuna katan bordo-mavililer, ödenen bonservis ücretini KAP'a bildirilen raporda açıklayacak. Altınordu altyapısında yetişen 1.90'lık kaleci milli takımda U-14, U-16 ve U-17 kategorilerinde forma giydi.
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