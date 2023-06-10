Altınordu’da gelecek kaygısı

Spor Toto 1. Lig'de küme düşen Altınordu'da sözleşmesi devam eden futbolcular endişeli bekleyişe geçti. Kırmızı-lacivertlilerin lige veda etmesinin ardından Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın kulübü devretme isteği belirsizliğe yol açtı. Teknik direktör Hasan Özer'le de yollarını ayıran İzmir ekibinde yeni sezon öncesi kadronun nasıl şekilleneceği merak konusu olurken, futbolcular gelecek kaygısına düştü. Kontratı devam eden kaleci Ali Emre, Alperen, Yusuf Can, Furkan, Metehan Yılmaz, Kubilay, Muzaffer, Recep, Ahmet İlhan gibi yıldızlarda gergin bekleyiş sürüyor. Şu ana kadar kulübe herhangi bir talip çıkmadığı öğrenilirken, yönetim ve oyuncular bir yol haritası belirleyemedi.

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