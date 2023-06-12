Altınordu’da iki yıldız beklemede

Spor Toto 1. Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan ve 9 yıl sonra TFF 2. Lig'e dönen Altınordu'nun tecrübeli futbolcuları Ahmet İlhan Özerk ve Recep Aydın beklemeye geçti. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın kulübü devretmek istemesinin ardından yaşanan belirsizlik sonucu 1 sene daha sözleşmeleri bulunan tecrübeli futbolcuların şu an için bir yol haritası belirlemediği ve gelişmelere göre hareket edecekleri vurgulandı. Ancak genç oyuncuların ise gelecek kaygısı yaşadığı ve takımdan ayrılmak isedikleri iddia edildi. Teknik direktör Hasan Özer'le de yolları ayıran İzmir ekibinde yeni sezon öncesi nasıl bir yol haritası çizileceği merak konusu.

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