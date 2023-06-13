Ali Emre’ye ‘Süper’ talip

Spor Toto 1. Lig'e veda edip 9 yıl sonra TFF 2. Lig'e dönen Altınordu'da kaleci Ali Emre Yanar'a 'Süper' talip çıktı. Geçtiğimiz gün adı Göztepe ile anılan ve kırmızı-lacivertlilerle sözleşmesi Haziran 2025 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki eldiveni Süper Lig'den İstanbulspor, Kasımpaşa ve Alanyaspor gibi takımların istediği kaydedildi. Kariyerine Süper Lig'de devam etmek isteyen ve kendini kanıtlamak için transfere sıcak bakan Yanar, ailesi ve yönetimle konuşarak kararını verecek. Altınordu altyapısında yetişen ve İzmir temsilcisinin önümüzdeki sene 2. Lig'de mücadele etmesi nedeniyle kariyerine üst liglerde devam etmek isteyen oyuncu ise transfere sıcak bakıyor.



BONSERVİS GELİRİ BEKLENİYOR

Kulüplerin kırmızı-lacivertlilerle resmi görüşmeler yapacağı ve transferi noktalayacağı kaydedildi. Henüz sezon bitmeden A takımı devretmek istediğini açıklayıp kulübe talip arayan Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, hafta içinde altyapıdan çıkan Emircan Gürlük'ün Rusya Premier Lig ekiplerinden Orenburg'a satışından güncel kurla 50 milyon TL'nin üzerinde tutan 2 milyon Euro gelir elde etmişti. Başkan Özkan'ın Emircan'ın ardından bonservis geliri kazandıracak Ali Emre gibi isimleri de satması bekleniyor. Altınordu daha önce Berke Özer, Erce Kardeşler, Muhammet Taha Tepe gibi kalecileri de yetiştirip satmıştı.

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