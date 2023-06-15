Altınordu’ya Onuralp müjdesi

SPOR Toto 1. Lig'e veda eden ve gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek olan Altınordu'da Onuralp Çevikkan'ın bonservis bedeli belli oldu. Trabzonspor'un geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına vardığı 17 yaşındaki kaleci Onuralp için Altınordu'ya 700 bin Euro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü. Öte yandan bordo-mavili Karadeniz ekibinin İzmir temsilcisinde sonraki satıştan da %25 pay ödeyeceği ifade edildi. Geleceğin yıldız adayı olarak gösterilen Onuralp ile Alman Hoffenheim kulübünün de ciddi şekilde ilgilendiği ancak Trabzonspor'un çabuk davranarak transferi sonuçlandırdığı ifade edildi.

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