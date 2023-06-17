  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altınordu Altınordu ciddi talip arıyor

Altınordu ciddi talip arıyor

17.6.2023

Gazete

Altınordu ciddi talip arıyor
TFF 2'nci Lig'e düşen Altınordu'da A takımın yarışmacı haklarını satma kararı alan Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın sadece ciddi taliplerle masaya oturacağı ifade edildi. "İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu" sloganını ilke edinen İzmir temsilcisi 9 sezon yer aldığı 1'inci Lig'de yabancı futbolcu oynatmayarak dikkatleri üzerine çekerken, altyapıya yaptığı yatırımlar ve yetiştirdiği milli futbolcularla alkış toplayan Başkan Özkan'ın kulübün felsefesine uygun yatırımcılarla pazarlık yapabileceği kaydedildi. Belirsizliğin hakim olduğu Altınordu'da yeni sezon planlaması da yapılamıyor. İzmir temsilcisinin Kurban Bayramı'nın ardından satış gerçekleşmese de kamp programını netleştirmesi bekleniyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA