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Haberler Altınordu Altınordu’da stat bilmecesi

Altınordu’da stat bilmecesi

18.6.2023

Gazete

Altınordu’da stat bilmecesi

TFF 2. Lig'e düşen Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, A takımın yarışmacı haklarını devretmek için yatırımcılarla görüşmelerini sürdürürken, kırmızı-lacivertli takımın yeni sezonda iç saha maçlarını nerede oynayacağı belirsiz durumda. Son yıllarda rakiplerini Bornova Doğanlar Stadı'nda konuk eden İzmir temsilcisinin yeni sezonda 2. Lig'de Passolig sistemi olmaması nedeniyle Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nı tercih edebileceği ifade edildi.

ÖNÜNDE ÜÇ SEÇENEĞİ VAR

Bornova'dan ayrılıp ayrılmama konusunda kesin bir karar vermeyen Altınordu, A takımın kullandığı Kuşadası'ndaki Beytullah Baliç Yerleşkesi'ne daha yakın mesafede olması nedeniyle Tire alternatifini gündemine aldı. Kırmızı-lacivertlilerin üçüncü alternatif olarak Selçuk'taki Metin Oktay Tesisleri'nin fiziki şartlarını oluşturarak resmi müsabakalar için kullanabileceği kaydedildi.

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