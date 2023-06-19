Altınordu’da İnce hesap

Altınordu altyapısından yetişen ve geçen sezon devre arası Alman ekibi Arminia Bielefeld'e büyük umutlarla transfer olan Burak İnce'nin sözleşmesi feshedildi. 19 yaşındaki futbolcunun geleceği belirsizliğini korurken, Süper Lig'den birçok kulübün ilgisinin olduğu iddia edilse de genç futbolcunun Altınordu'ya tekrar dönme olasılığı gündemde. İzmir ekibi, Burak İnce ile görüşmelere başlarken Trabzonspor'un genç yıldız adayı için devrede olması transferi zorlaştırıyor. Kırmızı-lacivertlilerden daha önce Erce Kardeşler, Enis Destan ve Onuralp Çevikkan'ı kadrosuna katan Trabzonspor'un Burak ile de temasa geçtiği belirtildi. Karadeniz temsilcisinin İzmir ekibinden kadrosuna kattığı diğer futbolcularda olduğu gibi, genç orta sahanın bonservisini alarak başka bir takıma kiralayacağı öğrenildi.

FESİH NEDENİ FİZİKSEL YETERSİZLİK

Altınordu, Burak'ın bonservisini alamazsa Karadeniz ekibinin kiralama talebi ile kapısını çalacak. Burak'ın sözleşmesinin feshedilmesinin nedeni de ortaya çıktı. Raporda, 19 yaşındaki futbolcunun Alman takımından gönderilmesinde en önemli etkenin fiziksel yetersizlik olduğu öğrenildi.