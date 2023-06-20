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Altınordu'da Atilla Küçüktaka dönemi!

TFF 2'nci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi teknik direktör Hasan Özer'le yollarını ayıran Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın teknik direktörlük görevine Atilla Küçüktaka'yı getirdiği öğrenildi.

DHA

20.06.2023, 12:48

Altınordu’da Atilla Küçüktaka dönemi!

A takımın yarışmacı haklarını devretme kararı alan ve yatırımcılarla temaslarını sürdüren Başkan Özkan, bu süreçte takımı Küçüktaka'ya emanet etme kararı aldı. Kırmızı-lacivertli takımı yeni sezona hazırlayacak Atilla Küçüktaka'nın devir gerçekleşmezse görevine devam edeceği belirtildi. Altınordu'da 2015'ten bu yana kaleci antrenörü olarak görev yapan Atilla Küçüktaka, ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak. Antrenörlüğü Nazilli Belediyespor'da başlayan 51 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce Bucaspor ve Karşıyaka'da da görev yaptı. Altınordu'da yardımcı antrenör ise Zeki Çakır oldu.

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