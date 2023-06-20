Altınordu’ya Ali şoku

Spor Toto 1. Lig'e 9 yıllık aranın ardından veda eden ve 2. Lig'e gerileyen Altınordu'da deneyimli golcü Ali Özgün ayrılık hazırlığı yapıyor. Sezon ortasında Menemen FK'dan kırmızılacivertli ekibe transfer olan ve 15 maçta attığı 9 gol ile parlayan gurbetçi oyuncu kendine kulüp aramaya başladı. 30 Haziran 2024'te sözleşmesi sona erecek oyuncunun kontratında 'Takımın alt lige düşmesi durumunda bonservis bedeli olmadan ayrılabilir' maddesini olduğu kaydedildi. 33 yaşındaki hücum oyuncusunun bu maddeyi devreye sokmaya hazırlandığı ve menajeri kanalıyla kulüp arayışına girdiği belirtildi. Tecrübeli isim Ali Özgün'ün takımın İkinci Lig'e düşmesi ve Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın A takımın yarışmacı haklarını satacağını açıklaması üzerine bu kararı aldığı ifade edildi.

KOCAELİSPOR İLE TEMASTA

Öte yandan sezonun tamamlanmasıyla ligin yeni ekiplerinden Kocaelispor ile temasa geçen oyuncunun maddi sebepler nedeniyle henüz anlaşamadığı ancak yeşil-siyahlılarla görüşmelere devam ettiği gelen bilgiler arasında. Menemen FK'da iki farklı dönemde forma giyen Ali, daha önce Almanya Bölgesel Lig takımı Wormatia Worms, Gümüşhanespor ve Sakarya formalarını da terletti.