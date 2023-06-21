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Haberler Altınordu Sürpriz hamle

Sürpriz hamle

Teknik direktör Hasan Özer ile yollarını ayıran Altınordu kaleci antrenörü Atilla Küçüktaka’yı takımın başına getirdi

21.6.2023

Gazete

Sürpriz hamle

TFF 2. Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi teknik direktör Hasan Özer'le yollarını ayıran Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan sürpriz bir hamle yaptı. Özkan, takımın başına mevcut teknik ekipte kaleci antrenörü olarak görev yapan Atilla Küçüktaka'yı getirdi. A takımın yarışmacı haklarını devretme kararı alan ve yatırımcılarla temaslarını sürdüren Özkan, bu süreçte takımı Küçüktaka'ya emanet etme kararı aldı. Kırmızı-lacivertli takımı yeni sezona hazırlayacak Atilla Küçüktaka'nın devir gerçekleşmezse görevine devam edeceği belirtildi.

ÇAKIR YARDIMCI ANTRENÖR

Altınordu'da 2015'ten bu yana kaleci antrenörü olarak görev yapan Atilla Küçüktaka, ilk teknik direktörlük deneyimini kırmızı- lacivertli ekipte yaşayacak. Antrenörlüğe Nazilli Belediyespor'da başlayan 51 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce Bucaspor ve Karşıyaka'da da görev yaptı. Altınordu'da yardımcı antrenör ise Zeki Çakır oldu.

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