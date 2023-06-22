Altınordu sil baştan

Altınordu, yeni sezona sil baştan başlayacak. Geride kalan son birkaç sezonda öz kaynak sisteminden futbolculara A takımda fazla forma şansı vermeyen ve kiralık olarak başka ekiplere gönderen kırmızı-lacivertliler yoluna bu genç isimlerle devam edecek ve 1. Lig hesapları yapacak. İzmir temsilcisinde 13 futbolcunun sözleşmesi sona ererken, bu isimlerden 5'i ise kiralık olarak devre arasında kadroya katılmıştı. Kırmızı- lacivertlilerde kiralık sözleşmesi biten Erdem, Kerim, Selim, Metehan Mimaroğlu ve Emirhan takımdan ayrılırken, bu futbolculara ek olarak bonservisi Altınordu'da olan Ahmet Dereli, Kürşad, Ali Dere yaptıkları paylaşımlarla kırmızı-lacivertlilere veda etmişti.

AYRILIKLAR SÜRECEK

Ayrıca mukaveleleri son bulan Yusuf Yalçın Arslan, Volkan, Rıdvan, Şeref ve Hüsamettin'in de Altınordu'dan ayrılması bekleniyor.