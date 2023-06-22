  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altınordu Altınordu sil baştan

Altınordu sil baştan

Sözleşmesi biten 8 kişi takımdan ayrıldı. Yusuf, Volkan, Rıdvan, Şeref ve Hüsamettin’in de vedası bekleniyor.

BERKE ÖZBAY
Altınordu sil baştan

Altınordu, yeni sezona sil baştan başlayacak. Geride kalan son birkaç sezonda öz kaynak sisteminden futbolculara A takımda fazla forma şansı vermeyen ve kiralık olarak başka ekiplere gönderen kırmızı-lacivertliler yoluna bu genç isimlerle devam edecek ve 1. Lig hesapları yapacak. İzmir temsilcisinde 13 futbolcunun sözleşmesi sona ererken, bu isimlerden 5'i ise kiralık olarak devre arasında kadroya katılmıştı. Kırmızı- lacivertlilerde kiralık sözleşmesi biten Erdem, Kerim, Selim, Metehan Mimaroğlu ve Emirhan takımdan ayrılırken, bu futbolculara ek olarak bonservisi Altınordu'da olan Ahmet Dereli, Kürşad, Ali Dere yaptıkları paylaşımlarla kırmızı-lacivertlilere veda etmişti.

AYRILIKLAR SÜRECEK

Ayrıca mukaveleleri son bulan Yusuf Yalçın Arslan, Volkan, Rıdvan, Şeref ve Hüsamettin'in de Altınordu'dan ayrılması bekleniyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA