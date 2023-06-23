Altınordu’da Küçüktaka imzaladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'da Hasan Özer'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Atilla Küçüktaka dün resmi sözleşme imzaladı. İzmir temsilcisinde 2015 yılından bu yana başantrenörlük yapan teknik patron Küçüktaka, yeni bir sayfa açacaklarını dile getirdi. Başkan Seyit Mehmet Özkan'a kendisine güvenmesi nedeniyle teşekkür eden 51 yaşındaki çalıştırıcı, "Kaleci departmanımızda yakaladığımız başarıyı aynı şekilde burada da devam ettireceğimizden zerre kadar farklı bir düşüncemiz yok. Yepyeni bir sayfa açacağız" dedi.

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kırmızı-lacivertli kulüpte en başarılı bölümünün, kalecilik bölümü olduğunu belirterek, "Kaleci başantrenörü olan Atilla Küçüktaka hocamıza, A takımımızı emanet ediyoruz. Bugüne kadar kendisi ve ekibi Altınordu camiasına, Altınordu forması altında Türk futboluna çok önemli kaleciler yetiştirdi. İnşallah bu başarı sıkalasını A takımımıza da göstereceğiz" şeklinde konuştu.

MİLLİ TAKIMLARDA GÖREV YAPTI

UEFA A Lisansı sahibi ve Ege Üniversitesi BESYO mezunu olan Atilla Küçüktaka, sırasıyla Alpet, Karşıyaka, Adanaspor, Alanyaspor, Şekerspor ve yine Karşıyaka'da forma giyerek üç kez milli oldu. Kaleci antrenörü olarak Nazilli Belediyespor, Bucaspor ve Karşıyaka'da görev yapıp, 1.5 yıl, U14'ten U21'e kadar olan Genç Milli Takımlar Kaleci Departmanı'nda görev yapan deneyimli çalıştırıcı son olarak Altınordu'da kaleci bölümü direktörü olarak görev aldı.