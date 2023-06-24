Korkmaz ayrılıyor

Spor Toto 1. Lig'den düşen Altınordu'da yaprak dökümü devam ediyor. Sezonun sona ermesinin ardından başta teknik direktör Hasan Özer olmak üzere futbolcuları ve personelinin büyük bölümüyle yollarını ayıran Altınordu'da ayrılık kervanına önemli bir isim daha ekleniyor. İzmir ekibinden son dönemde Süper Lig'e ve yurtdışına gönderilen Burak İnce, Enis Destan, Yiğit Emre Çeltik ve son olarak Emircan Gürlük gibi isimlerin transferlerinde önemli rol oynayan Murat Korkmaz'ın kırmızı-lacivertlilerle vedalaşmak üzere olduğu iddia edildi.

6 YILDIR KULÜPTEYDİ

2017'den bu yana görev aldığı Altınordu'da uzun süre Avrupa direktörü olarak çalıştıktan sonra Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın son olarak ticari işler direktörlüğüne (CCO) atadığı Korkmaz, aynı zamanda Uluslararası U12 İzmir Cup'a katılan yabancı kulüplerle Altınordu arasında köprü vazifesi görüyordu.