Altınordu’da operasyon

Spor Toto 1. Lig'de küme düşen ve 9 yıl sonra 2. Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan takım için operasyonu başlattı. Kulübü devretme kararından sonra çok sayıda kulüp personeliyle yollarını ayıran Özkan, sözleşmesi devam eden 4 tecrübeli oyuncudan da kendilerine kulüp bulmalarını istedi. İzmir ekibinde kontratları süren takımın sembol isimlerinden kaptan Ahmet İlhan Özek'in yanı sıra, stoper Erdi Dikmen, ön libero Kubilay Aktaş ve orta saha oyuncusu Recep Aydın'ın yeni sezonda kadroda düşünülmediği bildirildi. İzmir temsilcisi, bu futbolcuların mukavelelerini karşılıklı anlaşma yoluyla sonlandırmak istiyor. Aksi durumda oyuncuların kadro dışı kalması ya da tek taraflı fesih olasılığı gündeme gelecek.

BÜYÜK DEĞİŞİM YAŞANACAK

Devre arasında 1.5 yıllık sözleşme imzalayan forvet Ali Özgün kontratındaki, "Takım alt lige düşerse oyuncu serbest kalır" maddesinden yararlanacak. Sözleşmeleri biten Ahmet Dereli, Ali Dere, Emirhan Aydoğan ve Kürşad Sürmeli ayrılırken Hüsamettin, Rıdvan, Şeref, Volkan ve Yusuf ile sözleşme yenilenmeyecek.