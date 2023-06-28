Altınordu gençleşecek

TFF 2'nci Lig'e düşen Altınordu'da yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine getirilen Atilla Küçüktaka, kırmızı-lacivertli kulübü yeniden ayağa kaldıracaklarını dile getirdi. Geçen sezon forma giyen tüm tecrübeli oyuncularla yolları ayırma kararı aldıklarını söyleyen Küçüktaka, özkaynak sisteminden gelen gençlerin arasına 3-4 deneyimli isim ekleyeceklerini belirterek, "Çok dinamik ve genç bir ekip izleteceğiz. Arzu, uyum, sevgi ve çabanın yüksek olduğu bir A takım oluşturmak istiyoruz. Bu ligin gerçeğini bilen 3-4 transfer yapmayı planlıyoruz" dedi.

HEDEF ATEŞLİ BİR TAKIM

"İddiasız olmak kimsenin içine sinen bir durum değil" diyen Küçüktaka, "Artık, 'Ah, vah' deme zamanı değil. Altınordu ruhunu yeniden yakalayıp, ayağa kalkmak lazım. Biz herkesin keyifle izleyeceği, ateşli bir takım yaratmak zorundayız" dedi. Altınordu, yeni sezon hazırlıklarına 10 Temmuz'da Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde başlayacak.