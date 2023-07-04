TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Altınordu'da çifte ayrılık yaşanacak. İzmir temsilcisinde kaptan Ahmet İlhan Özek'in Çorum FK ile transfer görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi. Yeni sezonda TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan kırmızı- lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen deneyimli futbolcunun transfer görüşmelerinin olumlu geçmesi halinde ayrılmayı kabul ettiği belirtildi.

KENAN FAKILI DA TAKIMDAN GİDİYOR

Ahmet İlhan'ın ardından, geçen sezon Somaspor'a kiralık gönderilen Kenan Fakılı'nın da yeni sezonda kadroda düşünülmediği öğrenildi. Altınordu ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki gurbetçi sağ kanadın kulüp arayışlarına başladığı kaydedildi.