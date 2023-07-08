Altınordu Yılmaz’ı istiyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, dış transferde orta saha transferine yoğunlaştı. İzmir temsilcisinin son olarak İnegölspor forması giyen orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren'i gündemine aldığı öğrenildi. Kulübüyle yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan 34 yaşındaki futbolcunun kırmızı-lacivertlilere gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Gaziosmanpaşa, Yeni Malatyaspor, Tepecikspor, Nazilli Belediyespor, Hatayspor, Samsunspor, Kocaelispor, Iğdır FK kulüplerinde de oynayan Yılmaz Özeren, kariyerinde 1. Lig'de 76 maçta 5 gol, 2. Lig'de 263 karşılaşmada 22 gol, 3. Lig'de ise 98 müsabakada 10 gol kaydetti. Yılmaz, memleketi İzmir'de altyapısında yetiştiği İzmirspor'da profesyonel olup, bir buçuk sezon Altay'da da görev yaptı. Tüm tecrübeli isimlerle yolları ayırma kararı alan Altınordu, altyapıdan yetişen gençlerinin yanına 3-4 deneyimli oyuncu takviyesi yapacak.