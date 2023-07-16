Özkan bırakmıyor

TFF 2. Lig'e düşen Altınordu'da mayıs ayında kulübün futbol haklarını devretme kararı alan Başkan Seyit Mehmet Özkan, yeni sezon öncesi çark etti. Başkan Özkan kulüp televizyonuna verdiği röportajda, "Biz bu işe baş koyduk, yolumuza devam edeceğiz" sözleriyle kararından vazgeçtiğini ifade etti. Yaklaşık 2 aylık süreçte kulübe talip olan yatırımcılarla görüşen Seyit Mehmet Özkan'ın devir konusunda hiçbir kişi ya da kurumla anlaşma sağlayamadığı öğrenildi. Tüm kulübü kapsayan bir devir işleminin gerçekleşmeyeceği belirtilirken, bundan sonraki süreçte Özkan'ın sadece A takım bazında kulübe uygun startejik ortak bulabileceği dile getirildi. Özkan açıklamasında, "Biz Altınordu olarak yolumuza devam ediyoruz. Ben A takımın bulunduğu ekosistemden rahatsızım. Onun dışında bu toprakların çocuklarına son nefesime kadar hizmet etmeye devam edeceğim. Altınordu bu toprakların çocuklarına çok daha iyi hizmet edecek, çok daha iyi futbolcular yetiştireceğiz. Akademi-A takım ayrımımız yok" diye konuştu.

KİMSE BİZE ÖDÜL VERMEDİ

"Yaptıklarımız nedeniyle bize hiç ek ödül verilmedi" diyen Özkan, "Hepsini kendimiz yaptık. Ne Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) ne başka kurumdan özel ödül ya da destek verildi. 2'nci Lig'deki oyuncular 3 milyon lira ücret istiyorlar. Biz bunu nasıl ödeyebiliriz, mümkün değil. 1'inci Lig'de bile bu ücretleri veremedik. Oyuncu azlığı nedeniyle ölçü kaçtı. Oyuncu çoğalırsa normale gelecek. Yatırım yapmak lazım" dedi.