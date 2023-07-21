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Altınordu tam gaz

Altınordu tam gaz
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Altınordu ilk dış transferini iki oyuncu alarak gerçekleştirdi. Kırmızı-lacivertliler, 1461 Trabzon FK'dan eski oyuncusu Arif Morkaya ve İskenderunspor'dan Onur Ramazan Toprak'la 1'er yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce 4.5 sezon oynadığı İzmir temsilcisinde 3. Lig ve 2. Lig'de şampiyonluk yaşayan 34 yaşındaki ön libero Arif, geçen sezon Karadeniz ekibi ile Play-Off heyecanı yaşadı. Almanya doğumlu 28 yaşındaki sağ kanat Onur Ramazan da Trabzonspor'da profesyonel oldu. Altınordulu Mertcan Dağlı ise kulüpten ayrılıp Batman Petrolspor'la anlaştı. Bu arada Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ve A Takım İdari Direktörü Barış Ertosun, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye nezaket ziyareti yaparak fikir alışverişinde bulundu.
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