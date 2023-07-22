Altınordu’da değişim zamanı

Türk futbolunun yetiştirici kulüplerinden Altınordu, yeni sezon öncesi akademi bünyesinde yer alacak oyuncuların alt yaş sınırını 13'ten 15'e çıkarırken, genç futbolcu adayları yaş kategorilerine göre farklı yerlerde futbol eğitimlerine devam edecek. Kuşadası Beytullah Baliç Yerleşkesi'nin kapatılmasının ardından Altınordu Futbol Akademesi'nin (ALFA) yer aldığı Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'ne taşınan A takım, burada U19 ve U17 takımlarıyla birlikte kalacak. Kırmızı-lacivertlilerin U15 takımı Bursa Yenişehir'de U16 takımı ise İzmir'de Yeşilyurt Sait Altınordu ve İnciraltı Tesisleri'nde çalışacak. ALFA U19 ve U17 takımlarının sezon açılışında konuşan Kulüp Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Burada hep beraber güzel işler yapacağız" dedi.