Altınordu’da Ali Emre’ye talip çıktı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Altınordu'da Ali Emre Yanar'ın Süper Lig yolunda olduğu öğrenildi. İzmir temsilcisinde son iki sezondur kaleyi devralan ve takımın değişmez isimlerinden biri olan 25 yaşındaki eldivenin Samsunspor'la anlaştığı iddia edildi. Kırmızı-lacivertlilerde tam 11 yıl aralıksız görev yapan teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun eski öğrencisini takımında görmek istediği belirtildi. Ali Emre için Karadeniz temsilcisinin Altınordu ile aradaki pürüzleri gidermeye çalıştığı ifade edildi.

SİVASSPOR DA İSTİYOR

Kırmızı-lacivertlilerde 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen antrenmanlara katılmayan kaleci Ali Emre Yanar, Sivasspor'un da transfer listesinde yer alıyor. Ancak genç kalecinin tercihini eski hocası Eroğlu'ndan yana kullandığı gelen haberler arasında.