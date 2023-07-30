Altınordu golcü Ali’yi bekliyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Altınordu, izinli olması nedeniyle halen Almanya'da bulunan golcü Ali Özgün'ün İzmir'e dönmesini bekliyor. Kırmızı-lacivertli kulüple sözleşmesi devam eden gurbetçi futbolcunun önümüzdeki günlerde Torbalı Metin Oktay Tesisleri'nde devam eden yeni sezon hazırlıklarına dahil olacağı belirtildi. Altınordu, altyapı patentli gençleri dışında küme düşen kadrosunda yer alan tüm tecrübeli oyuncularla vedalaşırken, sadece Ali Özgün'ün takımda kalmasına karar vermişti. Geçen sezon ara transferde katıldığı Altınordu'da 9 gol atan gurbetçi santrfor ayrılmak isterse bonservis ücreti getirmek zorunda kalacak.