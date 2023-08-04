Altınordu’da iç transfer çalışmaları! 2 genç profesyonel oldu

Altınordu, U18-U19'da forma giyen İlkan Sever ve Yusuf Talga ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu. Yeni sezonda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Altınordu, iç ve dış transferde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Kırmızı-lacivertliler, bu süreçte iki genç oyuncusunu daha profesyonel yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U18/19 Takımımızda forma giyen ve bu sezon A Takıma yükselen başarılı oyuncularımızdan İlkan Sever ve Yusuf Talga ile profesyonel sözleşme imzaladık" ifadeleri kullanıldı.