  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altınordu Altınordu'da iç transfer çalışmaları! 2 genç profesyonel oldu

Altınordu'da iç transfer çalışmaları! 2 genç profesyonel oldu

İzmir'in köklü kulüplerinden olan Altınordu'da iç transfer çalışmaları sürüyor. U18-U19'da forma giyen İlkan Sever ve Yusuf Talga ile profesyonel sözleşme imzalandı.

İHA
Altınordu’da iç transfer çalışmaları! 2 genç profesyonel oldu
Altınordu, U18-U19'da forma giyen İlkan Sever ve Yusuf Talga ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu. Yeni sezonda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Altınordu, iç ve dış transferde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Kırmızı-lacivertliler, bu süreçte iki genç oyuncusunu daha profesyonel yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U18/19 Takımımızda forma giyen ve bu sezon A Takıma yükselen başarılı oyuncularımızdan İlkan Sever ve Yusuf Talga ile profesyonel sözleşme imzaladık" ifadeleri kullanıldı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA