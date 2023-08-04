Küçüktaka inançlı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk maçında Nazilli Belediyespor'u konuk edecek Altınordu'da teknik direktör Atilla Küçüktaka iddialı açıklamalar yaptı. Küçüktaka, "Gerçekten çok zor olacak. Biz de o zorluğa karşı çok iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Lige kadar maksimum düzeyde hazır hale gelip, lige de çok iyi başlayarak çok iyi götürmek istiyoruz. Özellikle ilk periyoda iyi başlamak önemli. Bunu başardığımız takdirde takımımızın istediğimiz özgüvenini, moralini, coşkusunu artıracağımızı ve lige ağırlığımızı koyacağımızı düşünüyorum. Kim ne kadar iddialıysa biz de o kadar iddialıyız" dedi. Lig maçlarını bu sezon Doğanlar Stadı yerine Torbalı'daki kendi tesisleri olan Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynayacak Altınordu saha avantajını iyi kullanmayı hedefliyor.

"SAHA AVANTAJIMIZI KULLANACAĞIZ"

Küçüktaka, "Maçlarımızı kendi tesisimizde, Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynamak bunlardan biri olacak. Bu sahayı en avantajlı şekilde lehimize kullanmak istiyoruz. Burayı gelecek her takımın çok zorlandığı bir saha haline getireceğiz. Zaten yıllardır alışkın olduğumuz bir saha. Bize çok önemli artılar sağlayacaktır" yorumu yaptı.