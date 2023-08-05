Kulüpten ayrılıp boşta kaldılar

Altınordu'nun geçen sezon 1. Lig'de küme düşen kadrosunda yer alıp kulüpten ayrılan 5 futbolcu, sezonun başlamasına kısa bir süre kalmasına rağmen kendilerine henüz takım bulamadı. İzmir ekibi ile yollarını ayıran santrforlar Ahmet Dereli ve Hüsamettin Yener, orta saha oyuncusu Recep Aydın, sağ bek Rıdvan Koçak ve stoper Yusuf Yalçın Arslan şimdiye kadar hiçbir kulüple el sıkışmadı. Recep'in ismi geçtiğimiz günlerde 2'nci Lig temsilcisi Bucaspor 1928'le anılmıştı. Bu 5 oyuncunun yanı sıra kırmızı- lacivertlilerle sözleşmesi devam eden ancak kadroya alınmayan orta saha oyuncusu Muzaffer Kocaer de kendisine kulüp arıyor.

8 OYUNCU TAKIM ARIYOR

Altınordu, Muzaffer'den ayrılması için bonservis bedeli getirmesini bekliyor. Geçen sezon tecrübe kazanmaları için kiralık gönderilip, İzmir temsilcisinin yeni sezon öncesi yollarını ayırdığı genç futbolcular Kenan Fakılı ile Berkcan Cengiz de şimdiye kadar bir kulüple anlaşma sağlamadı.