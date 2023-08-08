Altınordu’dan gollü prova

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, yeni sezon öncesi 3. Lig takımı Efeler 09 SFK ile oynadığı hazırlık maçını 4-0 kazanarak moral buldu. Altınordu'nun Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 4. dakikada Onur Ramazan, 15. dakikada İlkan'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Altınordu Teknik Direktörü Atilla Küçüktaka, ikinci yarıda takımı tamamen değiştirdi. Kırmızı-lacivertliler 61. dakikada Keni Var, 67. dakikada ise Altar Han'ın attığı gollerle skoru 4-0'a getirdi. Altınordu'da toplam 18 özkaynak sistemi oyuncusu forma giydi. Altınordu, 13 Ağustos Pazar günü Soma'da Somaspor'la hazırlık maçı oynayacak.

MUZAFFER, BATMAN'A GİTTİ

Altınordu'da kendisine kulüp bulması istenen genç orta saha oyuncusu Muzaffer Kocaer, 3. Lig ekibi Batman Petrolspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. İzmir ekibinde profesyonel olan 22 yaşındaki futbolcu kırmızı- lacivertli formayı 64 maçta giyip, 2 gol kaydetti. Genç futbolcu kupada 10 müsabakada 3 kez fileleri sarstı. Muzaffer mart ayında kadro dışı kalan 5 genç oyuncu arasında yer almıştı.