Altınordu’da yenilere tam not

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'nun yeni transferleri sergiledikleri performansla kurmaylardan tam not aldı. İlk hazırlık maçında kendi tesislerinde ağırladığı Üçüncü Lig temsilcisi Efeler 09 SFK'yı 4-0 mağlup eden kırmızı-lacivertli takımda yeni transferlerden sol kanat oyuncusu Onur Ramazan Toprak ilk 11'de başladığı maçta şans bulduğu ilk yarıya 1 gol, 1 asist sığdırdı. İkinci yarıda oyuna alınan santrfor Keni Var Uzun da 1 kez rakip fileleri sarsıp skora katkı sağladı. Yine ilk 45'te sahada kalan ön libero Arif Morkaya'nın da başarılı bir oyun sergilediği belirtildi. Öte yandan 3 dış transfer yapan Altınordu'nun merkez orta saha oyuncusu alarak son bir takviye daha yapabileceği öğrenildi.