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Altınordu’da yenilere tam not

Altınordu’da yenilere tam not
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'nun yeni transferleri sergiledikleri performansla kurmaylardan tam not aldı. İlk hazırlık maçında kendi tesislerinde ağırladığı Üçüncü Lig temsilcisi Efeler 09 SFK'yı 4-0 mağlup eden kırmızı-lacivertli takımda yeni transferlerden sol kanat oyuncusu Onur Ramazan Toprak ilk 11'de başladığı maçta şans bulduğu ilk yarıya 1 gol, 1 asist sığdırdı. İkinci yarıda oyuna alınan santrfor Keni Var Uzun da 1 kez rakip fileleri sarsıp skora katkı sağladı. Yine ilk 45'te sahada kalan ön libero Arif Morkaya'nın da başarılı bir oyun sergilediği belirtildi. Öte yandan 3 dış transfer yapan Altınordu'nun merkez orta saha oyuncusu alarak son bir takviye daha yapabileceği öğrenildi.
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