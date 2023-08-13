Altınordu’dan bir iyi prova daha

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında ağırladığı 3. Lig temsilcisi Bursa Yıldırımspor'u 3-1 yendi. Müsabaka İzmir ekibinin Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi Şenes Erzik Sahası'nda oynandı. Altınordu, daha önce ilk özel randevuda Efeler 09 SFK'yı 4-0 mağlup etmişti. İzmir temsilcisi bugün saat 18.00'de Soma Atatürk Stadı'nda Somaspor'la üçüncü hazırlık maçına çıkacak. Kırmızı-lacivertliler, lig öncesi son hazırlık maçında ise 19 Ağustos Cumartesi günü Akhisarspor'u konuk edecek.