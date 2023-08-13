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Haberler Altınordu Altınordu’dan bir iyi prova daha

Altınordu’dan bir iyi prova daha

HABER MERKEZİ
Altınordu’dan bir iyi prova daha
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında ağırladığı 3. Lig temsilcisi Bursa Yıldırımspor'u 3-1 yendi. Müsabaka İzmir ekibinin Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi Şenes Erzik Sahası'nda oynandı. Altınordu, daha önce ilk özel randevuda Efeler 09 SFK'yı 4-0 mağlup etmişti. İzmir temsilcisi bugün saat 18.00'de Soma Atatürk Stadı'nda Somaspor'la üçüncü hazırlık maçına çıkacak. Kırmızı-lacivertliler, lig öncesi son hazırlık maçında ise 19 Ağustos Cumartesi günü Akhisarspor'u konuk edecek.
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